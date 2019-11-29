Başbakan Tatar: Kıbrıs’ta barış vardır, eksik olan anlaşmadır

Strasbourg’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Ersin Tatar Londra’ya gitti.

Başbakan Tatar, burada düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusuna değerlenerek, müzakere masasında federal çözümün durmasını ama hiçbir ilerleme kaydedilemiyorsa ayrılık temelinde güzel komşuluk ilişkisi içinde bir anlaşmanın olması gerektiğini kaydetti.

“Kıbrıs’ta barış vardır eksik olan anlaşmadır” diyen Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.Tatar temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam yurda dönecek. (BRT)

29/11/2019 16:56