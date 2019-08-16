Başbakan Tatar: KKTC şehitler sayesinde kurulduğunu asla unutmadık

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitler sayesinde kurulduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının bunu asla unutmadığını kaydetti.

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği başkan ve yetkilileri Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Güler, 45 yıl önce Muratağa, Atlılar Sandallar da yaşanan vahşetin insanlık tarihinin yüz karası olduğunu belirterek, şehitlerin anısını yaşatman adına yaptıkları projelerden bahsetti.

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır da, Muratağa, Atlılar, Sandallar da yaşanan vahşeti gelecek nesillere taşımak adına o yılları anlatan bir kitap çıkardıklarını kaydederek, bu katliam sonrası yakılan ağıtları da bir CD de topladıklarını söyledi.

Aşır, CD ve kitabı Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Muratağa, Atlılar Sandallar şehitliği yanında bir de müze oluşturmak istediklerini kaydeden Aşır, şehitlerin özel eşyalarının sergileneceği müze için Başbakandan destek istedi.

Başbakan Ersin Tatar da, Muratağa, Atlılar, Sandallarda yaşanan katliamın Kıbrıs Türkünün en büyük yarası olduğuna dikkat çekerek, dünyanın gözü önünde orada büyük acılar yaşandığını söyledi.

Tatar, “Muratağa, Atlılar Sandallar’da her yaştan insanın şehit edildi. Bir nesil tükendi. Yaşanan en büyük vahşetlerden biridir. Bu proje ile şehitlerin hatıraları yaşatılacak. Bizde bu projeye destek vermekten mutlu oluruz”dedi.

Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitler sayesinde kurulduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının bunu asla unutmadığını kaydetti.

BRT