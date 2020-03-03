Başbakan Tatar, KKTC'den ayrıldı

“Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferans vermek üzere Kayseri’ye gidecek olan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’den ayrıldı.

Ercan Havaalanı’ndan bugün saat 12.00 sıralarında ayrılan Tatar’ı Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener uğurladı.

Kara yolu ile Adana'dan Kayseri’ye ulaşacak Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin daveti üzerine yarın “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferans verecek.

Tatar, Kayseri’deki temaslarının arından yarın akşam KKTC’ye dönecek.

03/03/2020 13:57