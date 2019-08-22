Başbakan Tatar: KKTC'nin Gelişmesi İçin Türkiye'nin Desteğini Talep Edeceğiz

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunuyor. Tatar ve Özersay, saat 09.40'ta Ankara'ya gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün Ankara’ya resmi ziyarette bulunuyor.

Başbakan Tatar’ın Ankara ziyaretine Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılıyor.

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu amaçla sabah saat 09.40’ta tarifeli uçakla adadan ayrıldı.

Başbakan Ersin Tatar'a, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel vekalet edecek.

Tatar ve Özersay'ı Ercan Havalimanı’ndan Başbakan Vekili Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve diğer yetkililer uğurladı.

ANKARA TEMASLARI

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Külliye’de kabul edilecek.

Ardından heyetler arası görüşme yemeğinde bir araya gelinecek.

Ankara’daki ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Anıtkabir’i de ziyaret edecek olan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de özel anı defterini de imzalayacak.

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından heyet yarın 09.55'te Ankara’dan yurda dönecek.

TATAR ERCAN’DA KONUŞTU

Başbakan Ersin Tatar Ercan'dan ayrılmadan yaptığı basın açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'ya resmi ziyarette bulunacaklarını söyledi.

Tatar, hükümet kurulduktan sonra İstanbul'da görüştüklerini ancak bunun resmi temas olmadığını, ilk resmi temasın bugün gerçekleştirileceğini kaydetti.

Özersay ile birlikte gerçekleştirecekleri ziyaret çerçevesinde saat 12.00'de Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini ifade eden Tatar, saat 18.00'de de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini kaydetti.

Ankara'da çeşitli konuların ele alınacağını, Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması, Kıbrıs konusu ve diğer konuların görüşüleceğini ifade eden Tatar, KKTC'nin gelişmesi, güçlenmesi, halkının refahının artırılması için her meseledeki ihtiyaç için Türkiye'nin desteğini talep edeceklerini söyledi.

Tatar, Türkiye'den destek alacaklarına inanç belirterek, taleplere karşılık verilmesi ve ülkedeki ekonomik seviyesinin artırılması için görüşmeler yapacaklarını ifade etti ve Ankara ziyaretinin ardından kamuoyuna daha detaylı bilgi vereceklerini dile getirdi.