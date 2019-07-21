Başbakan Tatar: KKTC’yi Güçlendirmek, En Büyük Görevimiz

Başbakan Ersin Tatar, Barış Harekâtının 45’inci yıldönümünde yapılan konuşma ve değerlendirmelerde, KKTC’yi sahiplenme, KKTC’ye destek ve katkı yönündeki söylemler, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “KKTC’ye desteklerin devam edeceği” yönündeki ifadelerin, kendilerine güç, KKTC’yi sahiplenme ve daha iyi bir noktaya götürme yönündeki çabalara da moral ve motivasyon sağladığını vurguladı.

KKTC’nin içinde bulunduğu coğrafyanın, büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak, buna rağmen ülkede bir yılgınlık olduğunu dile getiren Tatar, KKTC ve Anavatan Türkiye’nin iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

“KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, Doğu Akdeniz’de yapacağı yatırımlar ve bu gemilerle, hakimiyetimizi ve bu bölgedeki egemenlik haklarımızı haykırarak dünyaya mesajımızı veriyoruz. Çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu çalışmalar, bu coğrafyaya, bu değere sahip çıkma adına yapılacaktır” diyen Tatar, KKTC’nin bu çalışmalarla daha da güçleneceğini vurguladı.

20 Temmuz’un, 45’inci yılında, Barış Harekâtının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının harekattan sonra devletini kurarak, yoluna devam ettiğini söyledi.

Mavi Vatan zenginlikleri, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarla, KKTC ve TC’nin çok güçlü bir kompozisyon oluşturduğunu vurgulayan Tatar, son aylarda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu bölgedeki iddiaları, arama, çıkarma çalışmalarını arttırarak devam ettirdiğine işaret ederek, “Bu bölgedeki hak, yetki ve iddialarımızı güçlü Türkiye’mizin desteğiyle dünyaya duyurmak konum ve pozisyon almak ve KKTC’yi güçlendirmek, en büyük görevimizdir. Kıbrıs Türkü bunun için yaşadı, KKTC bunun için kuruldu” diye konuştu.

KKTC’yi güçlendirerek, arzu edilen refah noktasına ulaştıracaklarını dile getiren Tatar, TC ve KKTC’nin bölgedeki iddia ve haklarını da korumak için çalışacaklarını dile getirdi.