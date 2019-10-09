Başbakan Tatar, KTBK-GKK Komutanlarını ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Tümgeneral Öztürk ve Tuğgeneral Er’e iade-i ziyarette bulunan Başbakan Ersin Tatar, KTBK ve GKK karargahlarına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Başbakan Ersin Tatar, ziyaretlerinde özel anı defterini de imzaladı.

09/10/2019 18:55