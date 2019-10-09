HABER KIBRIS

ad

Başbakan Tatar, KTBK-GKK Komutanlarını ziyaret etti

ads
09/10/2019

ads
Başbakan Tatar, KTBK-GKK Komutanlarını ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Tümgeneral Öztürk ve Tuğgeneral Er’e iade-i ziyarette bulunan Başbakan Ersin Tatar, KTBK ve GKK karargahlarına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Başbakan Ersin Tatar, ziyaretlerinde özel anı defterini de imzaladı.

09/10/2019 18:55
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Başbakan Tatar, KTBK, GKK, komutanlar, ziyaret, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.