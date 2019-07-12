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Başbakan Tatar, KTBK ve Güv.K.K.’yı ziyaret etti

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12/07/2019

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Başbakan Tatar, KTBK ve Güv.K.K.’yı ziyaret etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı  Tuğgeneral Tevfik Algan’ı ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tümgeneral Yıldırım ve Tuğgeneral Algan’a iade-i ziyarette bulunan Başbakan Tatar, KTBK ve GKK karargahlarına gelişinde askeri törenle karşılandı.  

Başbakan Tatar, ziyaretlerinde, özel anı defterini de imzaladı.

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TAGS: Başbakan Ersin Tatar, KTBK, Güv.K.K, haber, kıbrıs
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