Başbakan Tatar: ''Marjinal grupların etkisinde çok yanlış bir açıklama''

Başbakan Ersin Tatar Habertürk Gazetesinde Nagehan Alçı'ya konuştu. Tatar ile yapılan söyleşi Habertürk Gazetesi'nde şöyle yer aldı:

Başbakan Ersin Tatar Türkiye ile yakınlaşmayı savunan, milliyetçi çizgide bir siyasetçi. Ancak bu AK Parti çizgisine yakın olduğu anlamına gelmiyor. Kıbrıs denklemini iyi okumak gerek. Tatar’ın sahibi olduğu Kanal T Başbakanlığından önce Türkiye’deki iktidara yönelik çok sert yayınlar yapıyordu.

Ancak Türkiye ile anavatan-yavru vatan ilişkisi kurmanın, Türkiye’nin garantörlüğünü vurgulamanın KKTC için doğru olduğuna inanan, federasyona karşı çıkan, iki devlette ısrar eden, federasyonun Türklerin yok olması anlamına geleceğini söyleyen, bu anlamda Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da “Asimilasyona yeşil ışık yakıyor” diye suçlayan bir isim Tatar. Lafını esirgemeyen, polemik sever bir siyasetçi.

Söze şöyle girdi: “Daha 3 hafta önce Türkiye’de bir toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın marjinal gruplara teslim olduğunu söylemiştim. Bugün olan budur. Maalesef yaptığı açıklama marjinal grupların etkisinde yapılmış bir açıklamadır. Çok yanlış."

“BAZI EMPERYALİST GÜÇLER DESTEKLİYOR”

"Bu marjinal gruplar Cumhurbaşkanı’nı ‘Türkiye buradan gitsin, Federasyon olsun’a ikna etmek istiyorlar. AB güvencesi ile yeni devlet kuracaklarmış. Garantörlükleri bile tartışma konusu yaptılar.”

Sonra sertleşerek devam etti: “Biz o tarafın kalabalığına Barakacılar diyoruz. Adı Türk, kendileri farklı bir ırk. Bazı emperyalist güçler de bunları destekliyor.”

Kendilerini tanımlamak için ise: “Dr. Fazıl Küçük’ün, Rauf Denktaş’ın çizgisi ne ise bizimki de odur. Annan Planı’ndan sonra Rumların saldırganlığını hep beraber gördük. Bakın kapılar açık, gençlerimiz karşı tarafa gidiyor, görüyorlar Rum kesimindeki olumsuz bakışı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA YEŞİL IŞIK

Halkımız bizi destekliyor. Siz Kıbrıs solunun ‘Gençler artık Türk Ordusunu İstemiyor’ laflarına bakmayın Nagehan Hanım. Gençler de bizim yanımızda. Biz Türkiye’nin güvenliğini, gücünü çok önemsiyoruz, Fırat’ın doğusundaki operasyonun önemini görüyoruz ve Türkiye’nin yanındayız.”

Son çıkışından sonra normalde Cumhurbaşkanlığı için aday olması beklenmeyen Başbakan Tatar’ın da adaylığı düşündüğü yönünde haberler geldi kulağıma. Hatta aday olursa Türkiye’nin Kudret Özersoy’u desteklediği söylense de desteğini Tatar’a kaydırabileceği de söyleniyor.

Bunu kendisine sordum, kapıyı açık bıraktı: “Ben Başbakan olduğum için bu mesele parti içinde de konuşuluyor. Daha vakit var, halkım ne görev verirse onu yapmaktan kaçınmam.”

14/10/2019 10:21