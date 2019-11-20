Başbakan Tatar, Milli Olimpiyat Komitesi heyetini kabul etti

Başbakanlık’ta 14.30’da gerçekleşen kabulde, MOK Başkanı Koç, 3 yıldır tescil sorunu yaşayan komitenin Başbakanlık girişimleriyle bu sorununu aştığını söyledi. Koç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile istişare içine KKTC’li sporcuların ülkeyi yurtdışında temsil etmesi adına Kosova modelinin öngörüldüğünü belirtti.

Koç, tüm federasyonların aynı çatı altında çalışmalarını sürdüreceği bir olimpiyat evinin temellerini en yakın zamanda atmak istediklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da tescil sorununun aşılmasının ülke sporuna ve sporcularına hayırlı olmasını dileyerek, ambargo ve izolasyon altındaki KKTC’de her alanda başarılı sporcular bulunduğunu ifade etti.

Başbakanlık olarak, MOK’un yoğun girişimleri ve gençliğe yaptığı katkıları önemsediklerini belirten Tatar, bunun bayrağa sahip çıkmak anlamına geldiğini ve bu tip girişimlerin uzun vadede dünyanın saygısını da beraberinde getireceğini vurguladı.

Bu saygıyı kazanmanın tek yolunun haklı mücadeleyi sürdürmek olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye’den bu konuda görülen desteğin benzerinin diğer ülkelerden de gelmesi gerektiğini söyledi. Tatar, bir “başarı öyküsü” olan KKTC’nin ancak bu şekilde taçlandırılabileceğini ifade etti.

MOK Başkanı Koç daha sonra Başbakan Tatar’a plaket takdiminde bulundu ve Tatar için özel hazırlanan rozeti yakasına taktı.

20/11/2019 17:41