Başbakan Tatar: Müzakereler sonuç odaklı olmalı

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet gerçeğine dayalı bir çözüm olabileceğini vurguladı…

Vatandaşın sorunların çözümü konusunda kendilerine güvendiğini ve kendilerinin de başarılı olacaklarına inandığını belirten Başbakan Tatar, Türkiye ile imzalanan protokolün ekonomiye katkı sağlayacağını da söyledi..

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı adaylığını düşünmediğini yineleyerek, UBP içinde çok değerli kişiler olduğuna işaret etti ve sağın ortak adayı olacak diye birşeyin söz konusu olmadığını bildirdi.

BRT’de bugün özel yayına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Tatar, Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi koalisyonunun hükümete gelmesiyle birlikte ülkede birçok iş yapıldığını belirtti.

Eğitim alanında gerek YÖK ile gerekse eğitim ile ilgili diğer kurumlarla yapılan çalışmalar sonucu sıkıntıların giderildiğini anlatan Tatar, “Diğer bakanlıklara bakıldığında da yaklaşık 100 günde çok şeyler yapılmıştır’ dedi.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün ekonomiye de katkıları olacağına dikkati çeken Başbakan Tatar, döviz ve petrolde yaşanan düşüşün de ekonomiye katkı olarak yansıyacağını belirtti.

Tatar, ‘Temennimiz, KKTC’nin daha üretken ve daha çok ihracatı olan bir yapıya kavuşmasıdır. Başta turizm ve eğitim olmak üzere birçok sektörle ekonomiye yön verebilmektir’ ifadelerini kullandı.

Gayrı safi milli hasılayı artırmanın da temel hedefleri arasında olduğunun altını çizen Başbakan Tatar, yıl sonuna kadar bazı yasalarla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.

Türkiye ile imzalanan anlaşma gereği yıl sonuna kadar tamamlanması gereken bir takım yasa çalışmaları bulunduğuna da dikkati çeken Başbakan Tatar, bütün bunların yapılacağını ama ekonomik yapının düzeltilmesi için yapılması gerekenler de bulunduğunu kaydetti.

Vatandaşın hükümetten umutlu olduğunu, birtakım adım ve reformlar beklediğine dikkati çeken Tatar ‘Vatandaş bize güveniyor. Bizler de başarılı olacağımıza inanıyoruz’ dedi…

Başbakan Ersin Tatar, imar planı ile ilgili bir soruya karşılık, bu konuda sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekti ve bu işin o kadar kolay olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Sürecin takip edilmesi için bir komite oluşturulduğunu anımsatan Tatar, bölgenin dış yatırımcının da ilgi duyduğu bir yer olduğunu, dolayısıyla ekonomiyi düşünürken aynı zamanda çevreyi de korumak gerektiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’ndeki iç gelişmelerle ilgili bir soruya karşılık olarak ise Tatar, ‘önemli olan UBP’nin güçlü olmasıdır. Kırmadan dökmeden birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci götürmektir’ dedi.

Tatar, ‘Benim gözümde bir bakan ile milletvekili arasında fark yoktur. Halkımıza yönelik sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bize yakışır bir şekilde en iyi şekilde süreci değerlendirmek hem KKTC halkına hem de Partimize karşı sorumluluğumuzdur’ diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak Başbakan Ersin Tatar, bu aşamada böyle bir şey düşünmediğini kaydetti.

Tatar ‘Başbakan olarak yoğunum. Benim bu raddede aday olmam hükümet çalışmalarını aksatabilir diye düşünüyorum. Partide önemli arkadaşlarımız var onlar da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Önemli olan kenetlenerek bu yolculuğu sürdürebilmemizdir. Bu sorumluluk hepimizindir’ diye konuştu.

Tatar, sağın ortak adayı diye bir durum olmadığını da belirtti.

Kıbrıs konusuyla ilgili olarak ise Başbakan Tatar müzakerelerin Crans Montana’dan kaldığı yerden başlamasının mümkün olmadığını yineledi.

‘Bir ortaklığın tekrar mümkün olamayacağı konuşulduktan sonra devam etmenin ne kadar doğru olacağını bilmiyorum’ diyen Tatar, masanın devrilmemesi için sürecin bir takvim çerçevesinde sonuç odaklı ve alternatif seçeneklerin de masada olması gerektiğini söyledi.

Tatar ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var, işin esası budur. Bu devleti yok etmeye kimsenin gücü yetmeyeceğine göre, işin özü ne olursa olsun bu devlet ortadan kalmayacaktır.Bu devleti içermeyen bir anlaşma yok şeklindedir. Bu devleti ortadan kaldıramazsınız. Bundan dolayı bir anlaşma olacağına inanıyorum’ dedi.

Maraş konusuyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Başbakan Tatar, sürecin sıkıntılı olacağını söyledi.

‘Bu süreç sıkıntılı olacaktır. Türk yönetiminde Maraş’ın açılması ve malların eski sakinlerine iade ile çözülebileceği bir anlayış içerisindeyiz. BM kararlarında da mandate’in korunmasıdır. Bizim sınırlarımız içindedir ve Türk Silahlı Kuvvetleri koruması altındadır. Eski sakinlerine iade edilecektir diye açarsanız orada bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyoruz’ diye konuştu.

KKTC’nin 45 yıldır yoluna devam ettiğine de dikkati çeken Başbakan Tatar ‘Bize düşen görev devletimizi daha da güçlendirerek devam ettirmektir’ dedi.

BRTK