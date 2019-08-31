Başbakan Tatar Ozanköy Pekmez Festivali'nin Açılışına Katıldı

Girne Belediyesi ve Ozanköy Muhtarlığı tarafından, bu yıl 11’incisi düzenlenen Ozanköy Pekmez Festivali dün akşam başladı.

Festivalin açılışına Başbakan Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başbakan Ersin Tatar , Beylerbeyi ve Ozanköy’ün KKTC’nin en güzel böglelerinden olduğunu belirterek, yeşili, çevreyi her türlü güzelliği korumak, Kıbrıs Türk kültürünü, geleneklerini yaşatmak ve buraya yerleşen insanlarla kaynaşarak yaşamanın önemine işaret etti.

Girne Beleidyesinin, beledi hizmetler açısından olukça başarılı çalışmaları olduğunu dile getiren Başbakan Tatar, Girne Kaymakamlığı ve Ozanköy Muhtarlığını da çalışmalarından dolayı kutladı.

Bölgelerde yapılan bu gibi festivallere katılımın yoğun olmasının sevindirici olduğunu söyleyen Başbakan, bölge insanına, üreticisine, geleneklerine kültürüne güzleliklerine sahip çıkmanın, büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmasında önceki gün Türkiye’den getirilen suyun geldiği tesisleri ziyaret ettiğini anımsatan Başbakan Tatar, burada KKTC altyapısına kazandırılan zenginlikleri bir kez daha gördüğünü söyledi.

Başbakan Tatar, su seviyesinin yükseldiğini anımsatarak, yapılan bu çalışmalarla suyun gelişiyle Ada’da yeşilin yeniden bulunacağına, tarımın üretimin gelişeceğine inanç belirtti.

Bu güzelliklerin desteklenmesi halinde, ülkede yaşayan insanların çalışmalarının daha da değer bulacağını, ülkenin daha da gelişeceğini dile getiren Başbakan Tatar, festivalin gerçekleştirilmesine katkı koyan herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından açılışa katılan protokol, pekmez şırası içerek, 11’inci Ozanköy Pekmez Festivali’nin açılışını gerçekleştirdi.