Başbakan Tatar, Rus Medyasına değerlendirmelerde bulundu

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak yan yana iki Devlet modeliyle mümkün olabileceğini belirtti.

Tatar, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü görüşmenin de gerek gayri resmi olması gerekse de çöken Crans Montana sürecinin devamı niteliğinde olmasından dolayı ümit vaat etmediğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Kanalda Rus medyasına özel röportaj verdi.

Başbakan Tatar, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştirilen 3’lü görüşmenin çöken Crans Montana sürecinin yeniden başlaması için bir girişim olduğunu belirtti.

Gutteres belgesi temelli olan Crans Montana süreci ile Berlin görüşmesindeki referans şartları arasında farklılık olmadığını dile getiren Tatar, “Referans şartlarında bir fark yoksa nasıl bir anlaşma olabilir anlamak kolay değil” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın aynı temelde süreci takip ederek Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik manevra yapma gayreti içerisinde olabileceğine işaret eden Tatar, Akıncı’nın bu süreci sadece ben yönetebilirim mesajı vermeye çalıştığını kaydetti.

Başbakan Tatar, ne kendisinin ne de Türkiye’nin önümüzdeki süreçte 5’li bir görüşme olabileceğine sıcak baktığını da vurguladı.

Gutteres Belgesinin Kıbrıs’ta sıfır asker sıfır garanti öngördüğünü, bu öngörünün ise Kıbrıslı Türkler tarafından asla kabul görmeyeceğini ifade eden Tatar, 1950’li ve 60’lı yıllarda Kıbrıslı Türklerin yaşadığı vahim olayların buna sebebiyet verdiğini anımsattı.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin adada Türkiye’nin garantisi olmadan kendini güvende hissetmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlamasının hayati olduğunu vurgulayan Tatar, KKTC halkının çok büyük bir çoğunluğunun bu şekilde düşündüğünü ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta bir çözümün ancak yan yana iki Devlet modeliyle mümkün olabileceğini vurgulayarak buna Kosova modelini örnek gösterdi.

Tatar,Kıbrıs Türkleri tek vücut olursa dünya da buna saygı gösterir” dedi.

Kıbrıs Türklerinin Türkiye’ye müteşekkir olduğunu iki ülke haklarının et ve tırnak gibi birbirine bağlı olduğunu söyleyen Tatar, ancak kendi Devletlerini yaşatma arzusundan dolayı Türkiye’ye bağlanmak istemediklerini kaydetti.

“Bu Devlet bizim onurumuzdur” diyen Tatar, bağlanmanın da zaten uluslar arası hukukta sıkıntı yaratacağını anlattı.

Açıklamalarında, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon krizine de değinen Başbakan Tatar, Türkiye’nin müzakerelerin devamı adına Rumlara çok sabır gösterdiğini ancak, Rum Yönetimi’nin adanın tek sahibi gibi davranmasının artık sabırları taşırdığını kaydetti.

Son olarak Kıbrıs Türk tarafınca Rumlara sunulan paylaşımı ortak komite ile yapalım önerisinin de reddedildiğini hatırlatan Tatar, bunun üzerine Türkiye’nin bölgede arama faaliyetlerini başlattığını söyledi.

Türkiye’nin halihazırda bölgede en büyük ana kara olduğundan dolayı herkesten fazla haklara sahip olduğunu hatırlatan Tatar, buna rağmen Türk tarafının kimsenin hakkına göz dikmeden sadece kendi hakkını aradığını vurguladı.

Başbakan Tatar, bölgedeki kıta sahanlığı krizinin asla bir savaşa yol açmamasını da temenni ederek, bir savaşa kimsenin tahammülü olmadığını belirtti.

BRT

10/12/2019 21:27