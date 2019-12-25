Başbakan Tatar TGRT Haber’e konuk oldu

Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin ödül töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Başbakan Ersin Tatar, törenlere katılmak ve bazı temaslarda bulunmak amacıyla gittiği İstanbul’da ilk olarak TGRT Haber’e konuk oldu. Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, bölgede, Kıbrıs Türk tarafının Rumlar kadar hakkı olduğunu ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın, doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin Türkiye ile birlikte yürütülmesi konusunda büyük bir kararlılık taşıdıklarını kaydetti. Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata da değindi.

Türkiye’nin bu mutabakatla, batının oyununu bozduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, mutabakatın hayati önem taşıdığını ifade etti. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilere de işaret eden Başbakan Tatar, önümüzdeki süreçte daha da gelişeceğini ve Kıbrıs Türkü’nün bundan ekonomik fayda sağlayacağını vurguladı.

BRT

25/12/2019 21:15