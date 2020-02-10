Başbakan Tatar: Türk ulusuna saldıranlar bunun bedelini öder

Başbakan Ersin Tatar, İdlip’te 5 Türk askerini daha şehit edilmesi sonrası sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı.

Başbakan " Türk ulusu barışçıdır, insancıldır ama haksızlığa, saldırılara boyun eğen değildir. Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder." dedi.

Başbakan'ın açıklaması şöyle:

Suriye’deki Esad Yönetimi’nin İdlip’te 5 Türk askerini daha şehit etmesini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin, ulusumuzun başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şu bilinsin ki , Türk ulusu barışçıdır, insancıldır ama haksızlığa, saldırılara boyun eğen değildir. Bu ulusa saldıranlar, gün gele mutlaka bunun bedelini öder.

10/02/2020 17:07