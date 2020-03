Başbakan Tatar yarın Kayseri’ye gidiyor

Başbakan Ersin Tatar, yarın Adana üzerinden Kayseri’ye gidiyor…

Tatar, Kayseri Üniversitesi’nde, “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak…

Başbakan Ersin Tatar ziyaretini tamamlamasının ardından Perşembe akşamı saat 20.35’te yurda dönecek.

Bu arada “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferans hakkında bilgi veren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda en büyük destekçisi olduğunu vurguladı…

Karamustafa açıklamasında, “Ülkemiz ile KKTC arasındaki ikili ilişkileri her iki ülkenin her alandaki çıkar ve haklarını koruyup gözeterek ilerletmelerinde gerekli olan her türlü desteğin doğal müttefik olmanın bir sonucu olarak değerlendirilmesi ve özetlenmesi gerekir” dedi…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gerek müzakere masasında gerekse uluslararası platformda Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için her dönem desteğini ortaya koyduğunu ifade eden Karamustafa, Kıbrıs Türküne uygulanan haksız izolasyonların son bulması gerektiğini kaydetti…

Karamustafa, Başbakan Ersin Tatar’ın vereceği konferansta başta üniversiteli gençlerini, personelin ve kamuoyunun, milli dava olan Kıbrıs konusunda en iyi şekilde bilgilendirileceğinin de altını çizdi…

02/03/2020 20:19