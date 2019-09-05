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Başbakan Tatar Yazar Karafistan’ı Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, yazar Tözer Karafistan’ı kabul etti.

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05/09/2019

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Başbakan Tatar Yazar Karafistan’ı Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, yazar Tözer Karafistan’ı kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakanlıkta yer alan kabulde, Karafistan, 1867'den 2017 yılına kadar olan dönemde İngiltere'de yayınlanan Türkçe dilindeki gazetelerle ilgili araştırmaların yer aldığı "Yüz Ellinci Yılında İngiltere Türkçe Gazeteleri" isimli kitabını Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Başbakan Ersin Tatar da, Tözer Karafistan’ı bu çalışmasından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

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TAGS: Başbakan Ersin Tatar, Tözer Karafistan, haber, kıbrıs
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