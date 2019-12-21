Başbakan Tatar’dan 21 Aralık Mesajı

Başbakan Ersin Tatar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Tatar “21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’na girerken tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Kıbrıs Türkü örnek bir varoluş ve özgürlük mücadelesi ve Türkiye’nin desteği ile bağımsızlığını, egemenliğini kazanmış, Devletini kurmuştur. Bu noktadan geri gitmemek şehitlerimize , gazilerimize sözümüz, gelecek nesillere borcumdur”dedi.

BRT

21/12/2019 14:03