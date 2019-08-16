Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı Açıklaması!

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’yi yok sayan bir anlaşmanın kabul görmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıs sorunun krtik bir süreçten geçtiğini ve ekonomik olarak da halkın beklentilerine cevap vermek için UBP-HP koalisyon hükümeti olarak icraata yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tatar, parlamentoda milletvekillerinin de yeni yasalara destek vermesi ile bu başarının sağlanabileceğini, bakan veya milletvekili herkesin kendi gözünde aynı olduğunu vurguladı.

Kabinede bir değişiklik olup olmayacağının sorulması üzerine de Başbakan Ersin Tatar, “ Kabinede bir değişiklik olacak demedim ama, ilerde bakanlıklar da değişebilir. Bu bir nöbet değişimidir. Benim için her milletvekilim bakan kadar değerlidir” dedi.

2020 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine de UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Aday olmasının hükümet çalışmalarını aksatabileceğini, parti içerisinde çok değerli arkadaşlarının aday çıkabileceğini, gerekirse üyeye de gidileceğini söyleyen Ersin Tatar, bu konuda işi bulandırmaya çalışanlar olduğunu ancak bu kararı UBP’ nin vereceğini “Tüm sorumluluk Genel Başkanın’dır”demenin doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı. BRTK

Başbakan Ersin Tatar, BRT’de Özel Yayına katılarak Levent Kutay’ın soruları yanıtladı.