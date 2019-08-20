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Başbakan Tatar’dan Dursun İçin Taziye Mesajı…

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un trafik kazasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

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20/08/2019

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Başbakan Tatar’dan Dursun İçin Taziye Mesajı…

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un trafik kazasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Başbakan Tatar, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, Dursun’a Allah’tan rahmet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’na, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi ve üzüntülerini paylaştığını kaydetti.

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TAGS: Ersin Tatar, haber, kıbrıs
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