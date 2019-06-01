HABER KIBRIS

Başbakan Tatar'dan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

ads
01/06/2019

ads
Başbakan Tatar'dan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye-Irak sınırında şehit düşen askerlere rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.
Baş sağlığı dileyen Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-İran sınırında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 askerimizin şehit düştüğünü, 4 askerimizin yaralandığını üzüntüyle öğrendim.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı, yaralı askerlerimize şifa dilerim.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.