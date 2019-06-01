Başbakan Tatar'dan şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
01/06/2019
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Başbakan Ersin Tatar, Türkiye-Irak sınırında şehit düşen askerlere rahmet, yararlılara acil şifalar diledi.
Baş sağlığı dileyen Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye-İran sınırında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 askerimizin şehit düştüğünü, 4 askerimizin yaralandığını üzüntüyle öğrendim.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı, yaralı askerlerimize şifa dilerim.