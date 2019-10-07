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Başbakan Tatar'dan üç kişinin öldüğü kaza sonrası açıklama

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07/10/2019
HK

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Başbakan Tatar'dan üç kişinin öldüğü kaza sonrası açıklama

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin ağır yaralanması üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Başbakan Tatar’ın mesajı şöyle: “Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi 2 kişinin ağır yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.”

 

07/10/2019 08:51
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TAGS: haber, kıbrıs, kaza
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