Başbakan Ünal Üstel, 10 Kasım mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının Atatürk'ün ilkelerinin aydınlattığı yolda, O’nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı ilham ve güçle geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 85’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihe altın harflerle yazdıran, O’nu büyük bir lider ve komutan yapan en büyük özelliğinin milletine duyduğu sonsuz güven ve inanç olduğunu kaydetti.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, bağımsızlığın mimarı, büyük önder, asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihe altın harflerle yazdıran, O’nu büyük bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. Bu inançtan doğan, birlik ve beraberlik bugün 100. Yılı’nı kutlayan cumhuriyetin doğuşuna vesile olmuştur.

Milletimizin her bir ferdi gibi, Kıbrıs Türk halkı da o günlerden bugüne Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlanmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra kendi topraklarında verdiği varoluş mücadelesini taçlandırarak kavuştuğu Cumhuriyetini çağdaş, laik ve demokratik temeller üzerine inşa etmiştir.

Bugün bizlere düşen görev sadece Atatürk'ü anmak değil, O'nun ortaya koyduğu çağdaş vizyona bağlı kalarak ülkemizi daima ileriye taşımaktır. Kimsesinin kuşkusu olmasın, Kıbrıs Türk Halkı olarak, Atatürk'ün ilkelerinin aydınlattığı yolda, O’nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız ilham ve güçle geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak her türlü sıkıntının üstesinden gelecek ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturmak için canla başla çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz... Aziz ruhu şad olsun”