Başbakan Ünal Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, "Ekonomimizin en temel 3 saç ayağında biri olan, ülke ekonomisi üzerinde direk etki yaratan, paydaş sektörlerin gelişimine önemli katkı sağlayarak katma değer yaratan Turizm Sektörümüz ülkemiz adına son derece önemlidir" dedi.

Başbakan Ünal Üstel 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Turizm bilincinin geliştirilmesi ve turizm alanındaki gelişmelerin diğer ülkelere aktarılarak deneyimlerin paylaşılmasına vesile olmak adına kutlanan “Dünya Turizm Günü”’nde Turizmcilerimizi ve sektörün tüm paydaşlarını, ülkemiz turizmine yaptıkları katkılardan dolayı kutluyorum.

Ekonomimizin en temel 3 saç ayağında biri olan, ülke ekonomisi üzerinde direk etki yaratan, paydaş sektörlerin gelişimine önemli katkı sağlayarak katma değer yaratan Turizm Sektörümüz ülkemiz adına son derece önemlidir.

Hükümetlerimiz döneminde Turizmimizin gelişmesi, büyümesi ve dünya ile rekabet edebilir hale gelmesi için imkanlarımız dahilindeki tüm adımları attık ve atmaya devam ediyoruz.

Turizm bölgelerinin kurulması, yeni havalimanı projesinin hayata geçirilmesi, yeni Turizm deniz limanının yapılması, Turizm sektörüne yönelik yıllardır uygulanan teşvikler, hep bizim hükümette olduğumuz dönemlerde hayata geçirilmiş önemli projelerdir.

Turizmimizin daha ileriye gidebilmesi için, yapacak çok işimizin, atmamız gereken pek çok adımın, hayata geçirmemiz gereken önemli reformların ve gerçekleştirmemiz gereken daha pek çok projenin olduğunun da bilincindeyiz.

Ülkeye gelen turist sayısının artırılması, yatak kapasitemizin yükseltilmesi, dünya ile rekabet edebilir uygun fiyatlı ulaşımın seferlerinin devreye sokulması, havalimanımızın maksimum kapasiteye ulaştırılması tüm bunlara ek olarak bizi yeniden kendi havayolu şirketimize kavuşturacak ekonomik akla uygun, sürdürülebilir projelerin üretilmesi ve rasyonel adımlar atılmasına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2024 yılında her alanda başlatacağımız kalkınma hamlesi, inanıyorum ki Turizm sektörümüzü de hak ettiği noktaya yükseltecektir.

Bu vesile ile bir kez daha tüm turizmcilerimizin Turizm Günlerini kutluyor, halkımıza en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."