Başbakan Ünal Üstel, 62. Mehmetçik Üzüm Festivali açılış törenine katıldı

Başbakan Ünal Üstel, geleneksel hale gelen 62. Mehmetçik Üzüm Festivali açılış törenine katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, " Ülkemizin tek kadın Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu'nun göreve geldiğinden itibaren yaptıkları ortadadır. Kendisi bölgesi için hiç durmadan çalışıyor ve bölgenin daha ileriye gitmesi için çok çaba sarfediyor” dedi

Üstel, “ Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanımız Fatma Çimen Tuğlu ve belediye çalışanlarını gerek bölge için yaptığı çalışmalardan gerekse geleneksel hale gelen bu güzide Festivalimizi daha da geliştirip devam ettirdiği için tebrik ederim" dedi

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 1970'lerin öncesine kadar dayandığını, festivalin, O günlerden bugüne kadar Mehmetçik ve bölge için üzüm ticaretinde önemli katkısı olduğunu hatırlatan Üstel, Mehmetçik’in ülkenin %30 civarında üzüm ihtiyacını karşıladığına dikkat çekerek “Hem Üzüm hem de üzümden elde edilen simge ürünler hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu

Her bölgede yerel yönetimlerin özellikle Belediyeler Reformu’yla büyük hizmetler yapmaya başlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Üstel, " Bu reform hayata geçmeli demiştik. Kararlı duruşumuzun meyvelerini alıyoruz. Bugün Mehmetçik - Büyükonuk Belediyemiz de Belediyeler Reformunun hayata geçmesinin ardından sorumluluk alanı içinde halkına daha fazla hizmet vermeye başlamış, daha çok projeye imza atmıştır. Yıllardır konuşulan ancak gerçekleştirilemeyen yerel yönetimler reformunu biz gerçekleştirdik. Söz verdik ve yaptık. O günlerde buna itiraz edenler oldu. Ama zaman bizi haklı çıkardı, yerel yönetimler reformu sayesinde şimdi belediyelerimiz çok daha güçlü…” dedi

Mehmetçik Köyü girişinde anlamlı bir çalışma yapıldığına da işaret eden Üstel, " Köyümüzün girişinde çok güzel bir esere daha kıymetli belediye başkanımızın imza attığını gördük. Hem Anavatanımız Türkiye hem de KKTC bayrağımız, “Canımız Vatanımız İçin" yazısı birlikte başarılı bir çalışma yapılmış.

Belediye Başkanımız Fatma Çimen Tuğlu'yu bölgeye bu eseri kazandırdığı için yürekten kutlarım" şeklinde konuştu.

62. Mehmetçik Üzüm Festivaline el emeği göz nuru ürünleri ile katılan vatandaşlara da teşekkür eden Üstel, "Yaptıkları ürünleri ile Festivali zenginleştiren insanlarımız için bereketli bir festival diliyor, bizlere kucak açan bölge halkına teşekkür ediyorum” dedi.