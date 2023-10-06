Başbakan Ünal Üstel Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi

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06/10/2023

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Başbakan Ünal Üstel Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmede, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün detayları, Türkiye'den KKTC’ye giden "yaşam suyu"nun evlerin ardından KKTC tarımı ile buluşması, Yeni Ercan Havalimanı'nın yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, Türkiye'den denizaltı yoluyla elektrik iletimi ve Enterkonnekte sistemine dahil edilmesi ile devam eden karayolları ve okul güçlendirme projeleri ele alındı.

Görüşmede, 5 yıllık KKTC Kalkınma Planı'nın hayata geçirilmesiyle, KKTC'nin orta vadeli kalkınma hamlelerinin ortaya konması konusunda, Türkiye'nin tecrübelerini paylaşması ile sağlık, eğitim ve bölgeye ilişkin jeopolitik konular değerlendirildi.

06/10/2023 17:26
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TAGS: Başbakan Ünal Üstel Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldi
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