Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycanlı kadın girişimcileri kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Sakina Babayeva başkanlığındaki Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği heyetini kabul etti.

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03/08/2022
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Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycanlı kadın girişimcileri kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Sakina Babayeva başkanlığındaki Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği heyetini kabul etti.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve GİKAD Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı kabulde, konuk kadın girişimciler ve GİKAD Başkanı Kavuklu, Başbakan Üstel’e faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

03/08/2022 15:01
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TAGS: azerbaycan, kadın, giriimciler, başbakan, ünal üstel,
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