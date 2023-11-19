Başbakan Ünal Üstel, Bosna Hersek’ten döndü

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19/11/2023

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Başbakan Ünal Üstel, Bosna Hersek’ten döndü


Başbakan Ünal Üstel, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun daveti üzerine şeref konuğu olarak katıldığı “2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yaşanan Sorunlar Çalıştayı” için bulunduğu Bosna Hersek’teki programını tamamlayarak yurda döndü.

Adaya dönüşünde Bosna Hersek ziyaretine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında geliştirilen ilişkileri, çalıştaya katılarak bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.  Üstel, “Türk Dil Kurumu’nun deneyimli eğitimcilerinin ülkemizdeki öğretmenlerimizle bir araya gelerek düzenledikleri eğitimler  ve deneyim paylaşımları son derece önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çalıştaya katılan öğretmenlerimiz bu süreçten çok ciddi kazanımlarla ve motivasyonla ayrılacağından eminim.” dedi.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnanıyorum ki, çalıştayda ortaya çıkacak yol haritası, eğitimimizin son dönemlerde en önemli sıkıntılarından biri haline dönüşmüş, okullarımızda Türkçe konuşamayan çocuklarımıza yönelik uygulanacak eğitim stratejisinin de belirleyicisi olacaktır.

Bizleri çalıştaya davet eden, öğretmenlerimizle bilgi ve deneyimlerini paylaşan Türk Dil Kurumu ve bağlı bulunduğu Yüksek Kurumun tüm yönetici ve eğitimcilerine teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu ilişkilerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlayan KKTC Milli Eğitim Bakanımızı, bürokratlarımızı ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum"

19/11/2023 23:03
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TAGS: Başbakan Ünal Üstel, Bosna Hersek’ten döndü
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