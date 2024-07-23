Kıbrıs Türk siyaseti ile simgeleşmiş isimlerden, eski milletvekillerinden Ergün Vehbi'nin vefat haberi büyük üzüntü yarattı. Başbakan Ünal Üstel, Ergün Vehbi'nin vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı.

Başbakan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türk siyaseti ile simgeleşmiş isimlerden, eski milletvekillerimizden Ergün Vehbi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Sadece siyasi geçmişi ile değil, üniversite yıllarında, öğrencilerin birlikte hareket etmesinde ve Erenköy Çıkarması’nda aktif rol almış Ergün Vehbi, mücadele yıllarımızın önde gelen isimlerinden birisi olarak hatırlanacaktır. Siyasi yaşamda da fikirleri ve öngörüleriyle, Kıbrıs Türk halkının kendi topraklarında özgür ve bağımsız yaşaması için önemli katkıları her zaman hatırlanacak Ergün Vehbi’ye Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diliyorum."