Başbakan Ünal Üstel, Göçmenköy Spor Kulübü'nü kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Kupası Şampiyonu olan Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş’ı, kulüp yöneticilerini ve futbolcuları Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul etti. Başbakan Ünal Üstel’e kabulde Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’da eşlik etti.

Kabulde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel; Göçmenköy Spor Kulübü’nün elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Üstel; “Gençlerimiz ülkemize uygulanan her türlü ambargoya rağmen spor aktivitelerinde başarı göstermektedir. Bu başarılar adeta bir mucizedir. Göçmenköy’ün yaşadığı başarıyı da bu şekilde görebiliriz. Ülke futbolumuz her geçen gün gelişmektedir. Bizler de sporu nasıl geliştiririz diye düşünerek çalışmalar yapıyoruz. Geldiğimiz noktada ülkemizi her şeyiyle modern ve çağdaş bir standyuma kavuşturmak adına hükümet olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız gençlerimize daha kaliteli bir spor ortamı yaratmaktır. Ülkemiz futbolunun gelişmesi için çaba sarf eden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile spordan sorumlu müsteşarımız Hüseyin Cahitoğlu’nun verdikleri emekleri de göz ardı edemeyiz. Onlara fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Göçmenköy Spor Kulübü Başkanı Ersan Karataş ise " Kıbrıs Kupası Şampiyonası uluslararası kanallarda yayınlanarak tarihi bir olaya sebep olmuştur. Yıllar içerisinde ülke futbolumuzun gözle görünür bir gelişme gösterdiği de bu olayla ispatlanmıştır. Ülkemiz futbolunun gelişim göstermesi hükümetimizin ve federasyonumuzun tutumundan kaynaklıdır. Ülkemiz futboluna destek vererek gelişmesini sağlayan Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

16/05/2024 15:59