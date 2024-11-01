Başbakan Ünal Üstel Hastaneye Kaldırıldı

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01/11/2024

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Başbakan Ünal Üstel Hastaneye Kaldırıldı

 

Başbakan Ünal Üstel’in mide rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Üstel’in hastanede dahiliye bölümünde kontrol altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Başbakan Üstel'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ünal Üstel’in mide rahatsızlığı şikayetiyle bu sabah saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğu ve gerekli tetkiklerin yapıldığı belirtildi. Başbakan Üstel’in sağlık durumunun stabil olduğu, dahiliye servisinde takip ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

01/11/2024 11:56
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TAGS: Ünal Üstel
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