Başbakan Ünal Üstel: Hedefimiz elektrik sorununu kökten çözmek

Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Santrali’ne ciddi yatırımlar yapmaya başlandığını belirterek, “Hedefimiz elektrik sorununu kökten çözmektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Kanal T’de İrfan Batu’nun sunduğu “Ana Haber” bültenine telefon bağlantısı ile katılarak, önemli açıklamalar yaptı.

Bağımsız Gazete’de yer alan habere göre, Başbakan Üstel, ülkede meydana gelen elektrik kesintilerine son vermek için Teknecik Elektrik Santrali’ne ciddi yatırımlar yapmaya başlandığını ifade ederek, “Hedefimiz elektrik sorununu kökten çözmektir” dedi.

Takviye ekiple birlikte talep edilen ekipmanların da temin edilmesi sonrası gerekli çalışmaların Teknecik’te sürdüğünü belirten Üstel, Türkiye’den KKTC’ye kabloyla elektrik getirilmesi projesine de dikkat çekti.

Başbakan Üstel, kabloyla elektrik projesi için hazırlanan fizibilite raporunun bu ay sonu tamamlanıp, kendilerine iletilmesini beklediklerini belirterek, “Teknecik’e yatırımlarımız sürerken, Türkiye’den gelecek fizibilite raporuyla birlikte de ülkedeki enerji sorununu kökten çözmek için kolları sıvadık” açıklamasını yaptı.

“UBP’NİN NE KADAR BÜYÜK BİR PARTİ OLDUĞUNU HALKIMIZ GÖRDÜ”

21 Eylül’de yapılacak UBP Kurultayı sürecine de değinen Üstel, demokratik bir şekilde ilçe kongrelerini tamamladıklarını, 6 bin 500 UBP üyesinin kongrelerde oy kullandığını söyledi.

Üstel, “UBP’nin ne kadar büyük bir parti olduğunu halkımız gördü. Demokratik bir seçim süreci oldu. 21 Eylül’deki kurultayımız sonrası da 1 Ekim’de açılacak yeni yasama döneminde, 24 vekilimizle beraberlik içinde koalisyon ortaklarımızla birlikte halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.