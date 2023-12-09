Başbakan Ünal Üstel: İnsan haklarının korunduğu bir dünya temenni ediyorum

Başbakan Ünal Üstel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyanın birçok ülkesinde insan haklarına yönelik saldırıların devam ettiğini ifade ederek, “Bugün Gazze'de yaşananlar bunun en acı örneklerinden sadece birisidir. Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ise insan hakkı ihlalinin en üzücü örneklerinden biridir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında, İnsan Hakları Günü’nü buruk şekilde kutladıklarını vurgulayarak, insan haklarının korunduğu bir dünya temenni etti.

Üstel’in mesajı şöyle:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 75'inci yıl dönümünde, dünyanın birçok ülkesinde insan haklarına yönelik saldırılar devam etmektedir. Bugün Gazze'de yaşananlar bunun en acı örneklerinden sadece birisidir. Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargolar ise insan hakkı ihlalinin en üzücü örneklerinden biridir.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü, içimiz buruk bir şekilde kutluyor; insan haklarının korunduğu bir dünya temenni ediyorum.”