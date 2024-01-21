Başbakan Ünal Üstel: ''İsias Davası’nda ailelerimizin yanındayız''

Başbakan Ünal Üstel, KKTC Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği 2. Dayanışma Etkinliği'ne katıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel burada yaptığı konuşmada, hükümet çalışmaları yanında, İsias Davası hakkında mesajlar verdi ve bir kez daha verdikleri önemi vurguladı.

Üstel Başbakanlık çatısı altında dava ile ilgili koordinasyon çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin de talebiyle, davada KKTCyi savunan hukukçuları ülkemizde misafir ettiklerini söyledi.

Üstel, “Yaptığımız toplantıda avukatlarımızla, hükümetimizle, muhalefetimizle ve ailelerimizle gelinen durumu gözden geçirdik. Hep birlikte yaşanan süreci istişare ettik. Artık gözlerimiz 26 Nisan’da başlayacak bir sonraki duruşmada olacak. Bu dava bizler için, hepimiz için bir onur meselesi… Suçluların hak ettiği cezayı alması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Acılı ailelerimiz yalnız değildir. İsias bizim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak davamızdır. İnanıyorum ki suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Bu noktada Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur” diye konuştu.

-"Muhtarlarımızla Tam Bir İşbirliği İçerisindeyiz"

Gecede yaptığı konuşmada hükümet çalışmaları hakkında bilgiler de veren Üstel, muhtarların, işlevsel demokrasi için vazgeçilmez önemine vurgu yaptı.

Muhtarlık müessesesinin, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesi içinde tarihi değerde olduğunu söyleyen Üstel, halka doğrudan hizmetin aracı muhtarlarla her zaman iyi bir diyalog ve iş birliği yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

-"Muhtarlara asgari ücretin yüzde 95'i kadar destek"

Hükümete geldikleri ilk günden itibaren verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini söyleyen Başbakan, muhtarları da unutmadıklarını belirtti.

“Muhtarların verdikleri hizmeti dikkate alarak, asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali destek vereceklerini” hatırlatan Üstel, muhtarlık hizmetlerinin gelişmesinin ve halka doğrudan yansımasının temel hedefleri olduğunu ifade etti.

2024 yılının, 2023’ten çok daha iyi olacağını bir kez daha vurgulayan Üstel, halkın alım gücünü korumaya ve özel sektörü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

-“Esnafa 150 milyon TL'lik destek paketi”

Üstel, esnafa 2024 yılı için toplam 150 milyon TL’lik bir finansman paketinin onaylandığını da kaydetti ve esnaf başına 5 yıl vadeyle 650 bin TL’ye kadar kredi öngörüldüğünü dile getirdi.

Üstel, şöyle dedi:

"Halkımız için canla başla çalışıyoruz. Sektörlerimizin ayakta kalması için destekler vermeye devam ediyoruz. Çalışanlarımızın refahı ve mutluluğu için gerekli artışları yaptık ve yapacağız. Bizim tek derdimiz KKTC'nin güçlenerek yoluna devam etmesi ve insanımızın refahıdır. Bu konuda kararlılığımız istikrarlı hükümetimiz ile birlikte devam edecek ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteği ile yolumuzu yürümeye devam edeceğiz."