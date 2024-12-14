Başbakan Ünal Üstel, Karting Kış Kupası ödül törenine katıldı

KKTC Başbakanlık Karting Kış Kupası tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, 2024 sezonunu “KKTC Başbakanlık Karting Kış Kupası” organizasyonu ile tamamlandı. Sezonun son yarışı bugün Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

KKTC Başbakanlık ana sponsorluğunda Cemsa Sporting Center’de 1400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklinde gerçekleştirilen yılın son yarışı ile sezon tamamlanmış oldu. Yarışın final bölümünü Cemsa Sporting Center’de takip eden Başbakan Ünal Üstel, final bölümün ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini taktim etti.