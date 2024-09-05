Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı Ziyaret Etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret ederek, odanın taleplerini dinledi, yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkar Odası Başkanı Ardıç ziyarette yaptığı konuşmada, “ Sayın Başbakan Ünal Üstel'e ziyareti nedeniyle teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanın gireceği seçimin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Seçimin sonucunda ülkemizin kazanmasını temenni ederim"dedi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da “ Sayın Başbakan ile sorunların aşılması için zaman zaman bir araya gelmekteyiz. Her zaman istişare içerisinde, işbirliği ve kararlılıkla sorunları çözmeye çalışıyoruz. İşbirliği ve kararlılığı İthal Et konusunda göstermiştir. Yeni dönemde de bu işbirliğinin sürmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel ise “2025 yılını planlarken sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyoruz. Bu anlamda uzun dönemdir ziyaret etmek istediğimiz ülkemizin en geniş üyeli sivil toplum kuruluşlarından Esnaf ve Zaanatkar Odasını ziyaret ediyoruz" dedi

Ekonomik örgütlerle istişarenin önemine dikkat çeken Üstel, temel hedefin ülkeyi ileriye götürmek olduğunun altını çizdi.

Üstel, “ Ekonomik ve mali açıdan kalıcı bir mekanizma için istikrar istiyoruz. Bu nedenle her ziyaretimizde istikrar vurgusu yapıyoruz.Üreten kesimleri desteklemek ve üretim kapasitelerini artırmak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üstel, 2025 yılı bütçesini planlarken sektörlerin görüşlerini almaya özen göstereceklerini ifade etti.