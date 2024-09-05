Başbakan Ünal Üstel, KTAMS’ı ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS)’ı ziyarette bulunarak, çalışma yaşamı ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

BENGİHAN'DAN ÜSTEL'E TEŞEKKÜR

KTAMS Başkanı Güven Bengihan “ Sayın Başbakanımızla Başbakanlığı döneminde birçok konularda uzlaşıya vararak imza attık. Özellikle kamu çalışanları ile ilgili olan bir takım yasa değişiklikleri ile ilgili uyumlu bir şekilde teknik komitelerde uzlaşıya vardık. Başbakanımız Ünal Üstel tarafından özellikle göç yasasına yönelik maaş farklarının kapatılması için yasal yönden değişikliklerin yapılması ve sürecin tamamlanması konusunda bir protokol imzalandı. Bu bir ilktir.Bundan dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

SENDİKALAR DEMOKRASİMİZİN VAZGEÇİLMEZİDİR

Başbakan Ünal Üstel de KTAMS’la gerek vatandaşları gerekse çalışanları ilgilendiren konularla ilgili bir çok kez biraraya geldiklerini hatırlatarak, “KTAMS’la çoğu konularda hem fikir olduk. Protokollere imza attık. Senelerdir konuşulan ama bir türlü çözülemeyen konuların birçoğunu iyi bir yere getirdik. Çözülecek çok daha konularımız vardır” dedi.

“Sendikalar bizim demokrasimizin vazgeçilmezidir” diyen Üstel, “O yüzden biz her zaman diyalogdan ve istişareden yanayız. İstişare ederek sorun olan konuları hükümet olarak çözmek için büyük bir gayretimiz vardır” şeklinde konuştu.