Başbakan Ünal Üstel, merhum devlet adamı Faiz Kaymak’ın kabrini ziyaret etti

Uzun yıllardır bakımsız kalan Faiz Kaymak'ın kabri nihayet yeniden düzenlenecek. Başbakan Ünal Üstel, bu önemli projeye bizzat el atarak, çalışmalara hız kazandırdı. Bugün Faiz Kaymak'ın kabrini ziyaret eden Başbakan Üstel, gereken talimatları vererek müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu aracılığıyla çalışmaların başlamasını sağladı.

Başbakan Üstel'in öncülüğünde başlatılan bu proje, Kıbrıs Türk toplumunun önemli bir isminin anısını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından büyük bir anlam taşıyor. Kabrin yenilenmesiyle birlikte Faiz Kaymak'ın hatırası, hak ettiği şekilde onurlandırılacak.

Üstel: Geç haberim oldu, hızlı hareket edeceğiz

Başbak başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk toplumuna büyük hizmetleri geçen merhum toplum liderlerinden Faiz Kaymak’ın mezarının en iyi şekilde dizayn edileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun adada kalıcı olmasında, kök salmasında ve siyasi gelişiminde Kaymak’ın büyük rolü olduğunu belirterek, “Geç kalmış bir vefa adımını, hızlıca atacağız” dedi.

Kaymak’ın ölüm yıldönümünde kabrinin bu denli bakımsız olduğunu öğrendiğini söyleyen Üstel, “Bizzat ziyaret ederek, hem aziz hatırasına saygılarımı sundum, hem de bu durumu ortadan kaldırmak için gerekli talimatları verdim. Bugün bir devlet çatısı altında gururla geleceğe yürüyorsak, merhum Kaymak ve onun gibi yürekli siyaset ve fikir adamları sayesinde. Bu topluma büyük hizmetleri geçti. Adına yaraşır bir şekilde gerekli adımları atacağız” dedi.

Görev Cahitoğlu’nda

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, kısa süre içerinde anır mezarın tamamlanacağını söyledi.

Cahitoğlu, “Devlet, kendisine hizmet edenleri unutmaz. Unutmamalı. Şimdi, sayın başbakanımızın talimatları doğrultusunda, hızlı hareket edeceğiz. Merhum Kaymak’a yaraşır bir anıt mezarı tamamlayacağız” dedi.

Faiz Kaymak Kimdir?

Faiz Kaymak (1906; Lefkoşa - 27 Temmuz 1982), Kıbrıs Türkü'nün önde gelen siyasetçilerinden, gazetecilerinden, eğitimcilerinden ve köşe yazarlarından biriydi. Kıbrıs Türk millî örgütlenmesinin ilk dönemlerinde, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte toplum lideri olarak tanınmaktaydı. Eğitimci kimliği ve gazetecilik kariyeri ile Kıbrıs Türk toplumuna büyük katkılarda bulunan Kaymak, toplumun siyasi ve sosyal bilincinin oluşmasında önemli rol oynamıştır.