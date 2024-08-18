Başbakan Ünal Üstel Teknecik’te İşçilerin Sorunlarını Dinledi

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18/08/2024

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Başbakan Ünal Üstel Teknecik’te İşçilerin Sorunlarını Dinledi

 

Başbakan Ünal Üstel dün  Teknecik Elektrik Santrali'ne giderek orada çalışanlarla buluştu. 

Üstel santralde görevli çalışanlarla yapılan görüşme esnasında atılacak adımları  yerinde değerlendirildi. 

Üstel, hükümet olarak gerek elektrikte yaşanan aksamaları gerekse vatandaşın evine elektrik gitmesini sağlayan çalışanların sorunlarının çözülmesi için gerekenin yapılacağını  kaydetti.  

Başbakan, santralin mevcut durumu hakkında bilgi alırken, çalışanların yaşadığı zorlukları ve talepleri de dikkate aldı.

18/08/2024 20:26
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TAGS: Başbakan Ünal Üstel, Teknecik
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