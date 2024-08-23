Başbakan Ünal Üstel: ''UBP Daha Güçlü, İktidarımız Sürecek''

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) kurultay süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, UBP’nin gücünü ve büyüklüğünü vurgularken, partinin seçim sürecindeki başarısının altını çizdi.

"Kurultay sürecimiz, partimizin büyüklüğüne ve gücüne yaraşır şekilde devam ediyor. Tüm yazılı ve sosyal medya, turuncuya boyanmış durumda. Her yerde UBP var," diyen Üstel, partinin gücüne yönelik herhangi bir şüpheye yer olmadığını belirtti. UBP’nin bitmeyeceğini ve iktidarını sürdüreceğini vurgulayan Başbakan, "UBP ne biter ne gider. UBP çok daha güçlü bir şekilde buradadır ve iktidardadır," ifadelerini kullandı.

Parti içi demokrasiye dikkat çeken Üstel, binlerce UBP üyesinin demokratik süreçlere katılım göstererek irade ve demokrasi dersi verdiğini söyledi. Parti meclisi seçimleri için de heyecanın başladığını belirten Üstel, tüm adaylara başarılar diledi.

Başbakan Üstel, kurultay sürecinde partinin birliğinin güçlendiğini ve UBP’nin bu süreçten kazançlı çıktığını belirterek, "Kurultay sürecinin başladığı günden beridir söylüyorum: Kimsenin kuşkusu olmasın, UBP kazanacak, KKTC kazanacak. İktidarımız sürecek, istikrarımız sürecek," dedi.

Son olarak, UBP’yi büyük yapan tüm üyelere teşekkür eden Üstel, partinin istikrarını sürdüreceğini ve KKTC’nin geleceğine yön vermeye devam edeceğini vurguladı.