Başbakan Ünal Üstel UBP Vekillerini ayrı ayrı toplantıya çağırdı

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerini tek tek toplantıya çağırdı.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Başbakan Üstel her bir vekille ortalama yarım saat süren birebir toplantılar gerçekleştirecek.

Başbakan Ünal Üstel'in, bu toplantıların ardından yarın düzenlenecek olan meclis grubuna Meclis Başkanlığı için bir isimle gitmek istediği öğrenildi

Yarınki toplantı öncesinde Üstel’in milletvekillerinin beklentilerini dinlemek ve gruba daha stratejik bir şekilde hitap etmek istediği belirtiliyor.