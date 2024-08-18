Ulusal Birlik Partisi, Lefkoşa, İskele, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde yeni başkanları belirlemek için sandık başına gitti. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP'deki seçimi değerlendirdi.

Açıklama şu şekilde;

Bugün tüm ilçelerimizde, demokrasi şölenine dönüşen seçimli kongrelerimizi büyük bir olgunlukla ve demokratik şekilde gerçekleştirmiş. bulunuyoruz. Sandıklara giderek, oylarını kullanan ve parti içi demokrasimizin çalışmasına katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Partisine hizmet aşkını yüreğinde hisseden, partisi için çalışma isteğini ortaya koyan, tüm adaylarımızı tebrik ediyorum. Seçimleri kazanan tüm kardeşlerime üstlenmiş oldukları görevlerinde başarılar diliyorum. Divanlarda görev alarak, seçimlerimizin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Üyelerimiz bugün tüm seçim bölgelerinde, iktidarımızın güçlenmesi ve istikrarın sürmesinden yana açık bir tavır sergilemiştir. Bu seçimlerin kaybedeni yoktur. Bu seçimlerin tek kazananı vardır o da UBP’dir. Bu seçimlerde zafer partimizindir. Kurultay sürecimiz devam ediyor. 21 Eylül’de gerçekleştireceğimiz büyük kurultayımızda da, kazanan yine UBP olacaktır, kazanan yine KKTC olacaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın, iktidarla ve istikrarla yolumuza devam edeceğiz.