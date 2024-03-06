Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel, “Kadın Dünyasında Renkler” adlı resim sergisinin açılışını yaptı

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, kadınların insanlığın temel yapı taşlarından biri olduğunu ve toplumun her alanında önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Girne Özgürada Lions Kulübünün düzenlediği 25’inci geleneksel “Kadın Dünyasında Renkler” adlı resim sergisi açıldı. Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışını Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel yaptı.

Serginin açılışında konuşan Girne Özgürada Lions Kulübü Dönem Başkanı Betül Peuravi, serginin düzenlenmesinin 25’inci yılı olduğunu söyleyerek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kulüp Kurucu Genel Yönetmeni Fikret Şendil de serginin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Zerrin Üstel: “Verilen tüm büyük mücadelelere rağmen bugün tam manası ile olmamız gereken yerde olamasak da artık daha aktifiz, daha görünürüz, daha güçlüyüz ve daha etkiliyiz”

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ise konuşmasında, kadınların insanlığın temel yapı taşlarından olduğunu ve toplumun her alanında önemli roller üstlendiğini söyleyerek, “Ancak, tarih boyunca kadınların toplumda hak ettiği yeri alması kolay olmamıştır. Bu konuda büyük mücadeleler verilmiş, büyük acılar çekilmiştir” dedi.

Zerrin Üstel, şöyle devam etti:

“Verilen tüm büyük mücadelelere rağmen bugün tam manası ile olmamız gereken yerde olamasak da artık daha aktifiz, daha görünürüz, daha güçlüyüz ve daha etkiliyiz. Bugün gelinen aşama, ortak mücadeleye katkı sağlayan tüm kadınların eseridir, başarısıdır. Elbette bu yeterli değildir. Toplumda cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı hala devam ediyor. Kadınlar ekonomi, eğitim, istihdam ve liderlik gibi alanlarda karşılaştıkları engellere karşı hala mücadele etmek zorunda kalıyorlar. O yüzden Mücadeleye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

Zerrin Üstel, kadının topumun sadece vazgeçilmez bir parçası değil aynı zamanda rengi olduğunun da altını çizerek, serginin adı olan kadın dünyasından renkler isminin de son derece anlamlı olduğunu kaydetti.

“Çünkü dünyaya doğurganlığı ile yaşam katan, duruşu ve üretkenliği ile değer katan, varlığı ile renk katan kadındır” diyen Zerrin Üstel, kadının hayata kattığı renkler gibi sanata kattığı renkleri paylaşmak için bir arada bulunduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından, sergiye katılan sanatçılara katılım belgeleri Başbakan Ünal Üstel ve Zerrin Üstel tarafından verildi. Takdim töreninin ardından da serginin açılışı gerçekleştirildi.

31 kadın sanatçının 68 tablosundan oluşan sergi 8 Mart Cuma gününe kadar gezile bilecek.