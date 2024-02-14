Başbakan Ünal Üstel, Yödak Rektörler Kurulu Üyelerini Kabul Etti

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14/02/2024

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Başbakan Ünal Üstel, Yödak Rektörler Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Başbakan Ünal Üstel, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve rektörler kurulu üyelerini, Başbakanlıkta kabul etti.   Toplantıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.  Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, “ Üniversite  sekötürümüze tüm kesimler ile birlikte sahip çıkmak ve bu sektörü yaşatmak zorundayız” dedi. Toplantıda aynı zamanda önümüzdeki hafta içinde üniversitelerin tüm sorunlarının ele alınacağı bir toplantı yapılmasına karar verildi.

14/02/2024 14:25
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