Başbakan Ünal Üstel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tebrik Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Başbakan Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin küresel bir süper güç olma yolundaki kararlı ilerleyişini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

"Türkiye ile KKTC’nin Birlikteliği Sarsılmaz"

Üstel, paylaşımında "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz birliktelik ve bağların önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kongrenin Türkiye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Üstel, Türkiye ile KKTC’nin ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini sürdüreceğini vurguladı.