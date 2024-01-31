Başbakan Ünal Üstel'den Erdem Oskar'a Başsağlığı Mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türklerinin önemli iş insanlarından Erdem Oskar'ın vefatıyla ilgili derin üzüntüsünü dile getirdi. Üstel, Oskar'ın ülkenin turizm sektöründeki önemli katkılarına vurgu yaparak, varını yoğunu bu topraklara harcamış bir iş adamı olduğunu belirtti. Ayrıca, Oskar'ın turizm vizyonunun gelecek nesillere rehberlik edeceğine inandığını ifade etti. Başbakan Üstel, merhum Erdem Oskar'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine, çalışanlarına, sevenlerine ve turizm camiasına başsağlığı dileklerini iletti.



Başbakan Ünal Üstel'in Erdem Oskar'ın vefatıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kıbrıs Türklerinin başarı hikayesinin en müstesna isimlerinden, çok kıymetli, saygıdeğer iş insanı Erdem Oskar’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyim. Varını yoğunu bu topraklara harcamış, evlatlarını ülkesinin geleceğine inandırmış Erdem Oskar’ın turizm vizyonu bizlere rehber olmaya devam edecektir. Merhum Erdem Oskar’a Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, çalışanlarına, sevenlerine ve tüm turizm camiasına başsağlığı diliyorum."