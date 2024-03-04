Başbakan Ünal Üstel'den Hüseyin Önder Ecesoy için Başsağlığı Mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Önder Ecesoy'un vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayımladı. Üstel, mesajında Ecesoy'un Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) olan bağlılığını ve partinin tarihindeki önemli rolünü vurguladı. Üstel, Ecesoy'un UBP Lefkoşa Türk Belediyesi meclis üyeliği yapmış ve son olarak da Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanlığı görevini üstlenmiş bir kişi olarak partide ve belediyede büyük emekleri olduğunu belirtti. Başbakan Üstel, Ecesoy için "kıymetli yol arkadaşımız" ifadesini kullanarak, ona Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine ise başsağlığı ve sabır dileklerinde bulundu.

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