Başbakan Ünal Üstel'den Saiz Ezbek İçin Taziye Mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Lübnan'dan Mersin'e gemiyle tahliye edilirken hayatını kaybeden KKTC vatandaşı Saiz Ezbek için taziye mesajı yayımladı. Üstel, Ezbek'e Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

Üstel, açıklamasında, "İsrail'in insanlığa yaşattığı zulmün bir an önce son bulması gerektiğini bir kez daha vurgularken, İsrail’e karşı sessiz kalanların dünya barışını tehlikeye atmaya devam ettiklerini hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.