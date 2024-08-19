Başbakan Ünal Üstel'den UBP İlçe Kongrelerine Övgü

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) gerçekleştirdiği seçimli ilçe kongrelerine yönelik sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Üstel, hiçbir partinin genel kurultaylarında dahi göremediği binlerce kişinin UBP'nin ilçe kongrelerinde sandık başına gittiğini belirtti.

Başbakan Üstel, paylaşımında, UBP'nin gücünü ve istikrarını vurgulayarak, "UBP'nin büyüklüğünü görmek için sadece 3 ilçedeki katılıma bakmak yeterlidir. Üyelerimiz, iradelerini ortaya koymuş ve iktidarla, istikrarla devam demiştir" ifadelerini kullandı. Ayrıca Üstel, UBP'yi ülkenin en büyük partisi yapan tüm üyelere teşekkürlerini iletti.

Bu açıklamalar, UBP'nin siyasi gücünü ve ülke genelindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. UBP, geniş katılımlı ilçe kongreleriyle siyasi sahnedeki yerini sağlamlaştırıyor.