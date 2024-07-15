Başbakan Ünal Üstel’den Yoğun Karpaz Ziyareti

Yaklaşan parti kurultayında genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Karpaz bölgesindeki yoğun hafta sonu mesaisi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Üstel, paylaşımında şunları belirtti:

“Cennet köşemiz Karpaz’da, bakanlarımız ve milletvekilimizle birlikte hafta sonu yoğun bir mesai yaptık. Kumyalı, Ziyamet, Derince, Boltaşlı, Gelincik, Derince, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy ve Kaplıca’da partililerimiz ve bölge halkımızla kucaklaştık.”

Üstel, her gittikleri yerde verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu nedenle içten teşekkürler aldıklarını belirtti. Ziyaretlerinde desteklerini teyit ettiklerini vurgulayan Üstel, kırsal kesim arsalarının altyapısının tamamlandığını, ana yolların bitirildiğini ve kirada oturanlara puan açılımı sağlandığını ifade etti.

Başbakan Üstel, “Ne söz verdiysek, yaptık ve ekledik: İstikrar var oldukça, hizmet durmayacak,” diyerek sözlerini sonlandırdı.