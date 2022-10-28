Başbakan Ünal Üstel’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başbakan Ünal Üstel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusunun uzun yıllar verdiği kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin 99’uncu yıldönümünü Türkiye Cumhuriyeti ile aynı coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Ulusunun uzun yıllar verdiği kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin 99’uncu yıldönümünü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti İle aynı coşku ve gururla kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını büyük bir coşku ile kutlarken, bugün bölgesinde ve dünyada önemli bir güç olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de en büyük güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada artan etkisi ve saygınlığı dostlarına güven, düşmanlarına korku vermektedir.

Demokrasi ve kalkınma mücadelesini birlikte veren Türk milletinin sımsıkı sarılarak bugünlere getirdiği Türkiye Cumhuriyeti, geride kalan 99 yılda önüne çıkan engelleri aşarak ayakta kalabilmeyi ve bu arada her geçen gün daha da güçlenmeyi başarmış bir ülkedir.

Türk milleti her zaman istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, bir yumruk gibi kendisini hedef alan tehditleri bertaraf ederek azimli bir şekilde yoluna devam etmiştir.

Yediden yetmişe bir yumruk gibi kenetlenerek Cumhuriyeti kurana kadar dünyada eşine rastlanmayan büyük bir kurtuluş mücadelesi veren Türk milletinin, 99 yıl sonra bugün de ayni birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe yürümeye devam ediyor olması bizim de en büyük güvencemizdir.

Türkiye Cumhuriyeti bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyduğu hedeflere ulaşma konusunda kararlılıkla yoluna devam ediyor. Bu yolda Türkiye’nin kendi iradesinin öne çıkmış olması Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi ile örtüşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güç ve azimle demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olarak bugün güçlü diplomasisiyle, ortaya koyduğu dik duruşuyla bölgesinde ve dünyada bir denge unsuru olmuştur. Bölgesel ve uluslararası kriz ve sorunları, diyalog, karşılıklı güven ve saygıyla çözme, işbirliğini geliştirme konusunda izlediği politikalarla tüm dünyada takdir toplayan bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’nin uluslararası alanda artan etkinliği Kıbrıs Türk’ü için de çok büyük bir kazanım ve güç kaynağıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 99’uncu yıl dönümünde İstiklal savaşının tüm kahramanları ile Cumhuriyetin kurucusu olan büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ile anıyorum."

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28/10/2022 11:09